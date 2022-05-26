Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Hakim karşısına çıkacak
Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen ve hakkında bilinen 3 psikyatri raporu bulunan Adnan Oktar, organize suç örgütüne liderlik etme, casusluk ve cinsel istismar suçlarından bir süredir tutuklu bulunuyordu. Oktar ile birlikte tutuklu bulunan 215 sanık hakkında verilen hapis cezaları geçtiğimiz ay usulen bozularak yeniden mahkemeye gönerilmişti. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar ve sanıkların 6 Eylül 2022 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde bulunan duruşma salonunda yeniden yargılanamasına karar verdi.
İstinaf 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar davasında yerel mahkemece verilen hapis cezalarını geçtiğimiz ay usulden bozarak yerel mahkemeye gönderdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden hazırladığı tensip zaptında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 71 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme Oktar'ın da aralarında bulunduğu 215 sanığın 6 Eylül 2022 tarihinde Silivri'de yeniden yargılanmasına karar verdi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında değişen oranlarda verilen hapis cezalarını geçtiğimiz ay bozarak yerel mahkemeye gönderdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, kararın bozulmasının ardından yeni bir tensip zaptı hazırladı.
İSTİNAF'IN TAHLİYE ETTİĞİ SANIKLARDAN BAZILARI HALEN YAKALANAMADI
Hazırlanan tensip zaptında 86 kişi mağdur sıfatıyla yer alırken 215 kişi sanık sıfatıyla yer aldı. Mahkeme, hazırladığı tensip zaptında aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna, Alev Babuna'nın da aralarında bulunduğu 71 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutukluluk halinin devam gerekçesi olarak, sanıkların üzerine atılı çeşitli suçlardan somut delillerin varlığını ve İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin tahliye kararının ardından haklarında İstinaf 2. Ceza Dairesi'nce yakalama emri çıkarılan sanıkların halen yakalanamamış olmasını gösterdi.
MİT'E VE DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI'NA MÜZEKKERE YAZILACAK
Tensip zaptında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Dışişleri Bakanlığı'na da suça konu Akkuyu Nükler Santrali ve Soçi görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni hangi seviyede, hangi birimler tarafından temsil edildiği konusunda müzekkere yazılmasına da karar verildi.
Mahkeme Ali Kasap, Aydın Kasap, Sibel Yılmaztürk, Dolunay Tezin, Muhammed Kürşat ve Erkan Seyhan hakkında yakalama emri düzenlenmesine de hükmetti.
SİLİVRİ'DE YARGILANACAK
Mahkeme sanıkların Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde bulunan duruşma salonlarında 6 Eylül 2022 tarihinde yeniden hakim çıkmasına karar verdi.
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