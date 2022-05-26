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Bankacılık Kanunu Teklifi yasalaştı! Vergi avantajının süresi uzatıldı

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Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Bankacılık Kanunu Teklifi yasalaştı! Vergi avantajının süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi mecliste yapılan görüşmeler neticesinde yasalaştı. Kabul edilen yasaya göre, kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek. Ayrıca şirketlerin, döviz tevdiat hesaplarını çevirerek kur korumalı mevduata yatırması halinde, vergi avantajının süresi uzatıldı. Buna göre; mevduatı en az üç ay vade ile değerlendiren şirketler, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile diğer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.

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