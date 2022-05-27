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Adana'da silahlı saldırıya uğradı! Hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Adana’da silahlı saldırıya uğradı! Hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yunus Karataşlı'ya Sarısakal Mahallesi, Dördüncü Murat Caddesi’nde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken tabancayla ateş açıldı.

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