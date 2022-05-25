Denizli’deki maden göçüğünde hayatını kaybetmişti: Son yolculuğuna uğurlandı

Göçük sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 vardiya olarak yaklaşık 100 işçinin çalıştığı krom madeninde görev yapan işçilerden 40 yaşındaki Ali Rıza Kut, göçük altında kalırken, 16 ekip arkadaşı ise kendi çabalarıyla çıkmayı başardı.