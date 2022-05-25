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Denizli'deki maden göçüğünde hayatını kaybetmişti: Son yolculuğuna uğurlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Denizli’deki maden göçüğünde hayatını kaybetmişti: Son yolculuğuna uğurlandı

Dün akşam saat 21.20 sıralarında Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen göçükte 3 saat süren arama çalışmalarının ardından işçi Ali Rıza Kut'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Madenden mahsur kalan 16 işçi göçükten çıkmayı başarırken 40 yaşındaki Kut, bugün gözyaşları eşliğinde son yolculuğunda uğurlandı.

Göçük sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 vardiya olarak yaklaşık 100 işçinin çalıştığı krom madeninde görev yapan işçilerden 40 yaşındaki Ali Rıza Kut, göçük altında kalırken, 16 ekip arkadaşı ise kendi çabalarıyla çıkmayı başardı.


Bölgeye sevk edilen ekipler göçük altında kalan Kut'un cansız bedenine yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaştı. Operatör olduğu öğrenilen Kut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Ali Rıza Kut'un cenazesi bugün Muğla'nın Dalaman ilçesi Narlı Mahallesi'ne getirilerek burada kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Evli ve 6 erkek çocuk babası 40 yaşındaki Ali Rıza Kut'un ölümü sevenlerini üzdü.

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