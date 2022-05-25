25 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 25 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 25 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 25 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs 2022 Çarşamba gününe ait "Günlük Koronavirüs Tablosu" duyurdu.

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (25 MAYIS 2022)

Detaylar geliyor...

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA: 1.304

24 Mayıs 2022'de Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 332 Covid-19 testi yapıldı, bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise bin 184 olarak kayırlara geçti.

Vaka sayısı iki günün ardından tekrar 1.000'in üstüne çıktığı için toplu taşımada maske şartı devam edecek.

VAKA: 1.304

VEFAT: 6

İYİLEŞEN SAYISI: 1.184

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 922

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 905

BAKAN KOCA: VAKA SAYISI 905

22 Mayıs 2022 tarihinde vaka sayılarında yaşanan önemli gelişmeye dair açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi." demişti.

"3 GÜN ÜST ÜSTE BİNİN ALTINDA OLURSA..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Kcoa, "Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasını yapmıştı.

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA