Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 25 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (25 MAYIS 2022)

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24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA: 1.304

24 Mayıs 2022'de Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 332 Covid-19 testi yapıldı, bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise bin 184 olarak kayırlara geçti.

Vaka sayısı iki günün ardından tekrar 1.000'in üstüne çıktığı için toplu taşımada maske şartı devam edecek.

VAKA: 1.304

VEFAT: 6

İYİLEŞEN SAYISI: 1.184