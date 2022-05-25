Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 25 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Detaylar haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs 2022 Çarşamba gününe ait "Günlük Koronavirüs Tablosu" duyurdu.
İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (25 MAYIS 2022)
Detaylar geliyor...
24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA: 1.304
24 Mayıs 2022'de Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 332 Covid-19 testi yapıldı, bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise bin 184 olarak kayırlara geçti.
Vaka sayısı iki günün ardından tekrar 1.000'in üstüne çıktığı için toplu taşımada maske şartı devam edecek.
VAKA: 1.304
VEFAT: 6
İYİLEŞEN SAYISI: 1.184
23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 922
22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 905
BAKAN KOCA: VAKA SAYISI 905
22 Mayıs 2022 tarihinde vaka sayılarında yaşanan önemli gelişmeye dair açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi." demişti.
"3 GÜN ÜST ÜSTE BİNİN ALTINDA OLURSA..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Kcoa, "Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasını yapmıştı.
21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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