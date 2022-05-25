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3 ilde PKK/KCK operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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3 ilde PKK/KCK operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı

Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

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