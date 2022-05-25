29 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı? Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinin 569. yılı coşkuyla kutlanacak. Fethin yıl dönümü için geri sayım başlarken, 29 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte haberin detayları...

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü otobüs, İETT, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.