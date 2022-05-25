Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe-Kilit açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile önce Mardin'e ardından Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne gitti. Daha sonra Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınında, sınırın sıfır noktasındaki Işıklı Üs Bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Akar, geceyi Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi. Bakan Akar, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, mağarada sıkıştırılan bir grup teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece Pençe Kilit Operosyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.
Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği sınır hattındaki incelemelerini gün boyunca sürdürdü.
İlk olarak Mardin'e, oradan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne geçen Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra 1815 rakımlı Işıklı Üs Bölgesine çıktı. Sınırın sıfır noktasında, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınındaki üs bölgesinde incelemelerde bulunan, sahadaki duruma ilişkin yerinde bilgi alan Akar, ardından Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne gitti.
Gece boyunca buradan Pençe Kilit Operasyonu'nu, beraberindeki Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları ile takip eden Akar, operasyonda görevli, sınır hattındaki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü. Son durumu ilişkin bilgiler kapsamında yeni talimatlar veren Akar, Pençe Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 askere rahmet dileyerek sözlerine başladı.
Hain saldırının gerçekleştiği bölgedeki operasyonların olumsuz hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirten Akar, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Akar, olumsuz, zor arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen harekata kara ve hava ateş destek vasıtaları, İHA ve SİHA'larla yoğun destek sağlandığını da belirtti.
"OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLAYACAK KİLİDİ KAPATACAĞIZ"
Pençe Kilit Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdürüldüğüne vurgulayan Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık" diye konuştu.
Mehmetçiğin terörle mücadelede geldiği noktanın çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla gerçekleştirdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına az bir zaman kaldı. Terör örgütünün sözde elebaşları dahil büyük panik içindeler. Örgütte çöküş alametleri var. Bunlar istihbarat raporları, terörist ifadelerinde de ortaya çıkıyor. Biz artan şiddet ve tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımızı sürdürecek, asil milletimizi, başına 40 yıldır musallat olan terör belasından kurtaracağız" dedi.
Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, "Kürtler ve Türkler kardeştir. Yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Bunun en açık kanıtı şehitlikler. Bütün şehitliklerde Türkler, Kürtler, Araplar birlikte yatıyor. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.
Gece geç saatlere kadar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde harekatı takip eden Bakan Akar, geceyi de Çukurca'da geçirdi.
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