Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Pençe-Kilit açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100’ü geçti

"OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLAYACAK KİLİDİ KAPATACAĞIZ"

Pençe Kilit Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdürüldüğüne vurgulayan Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık" diye konuştu.