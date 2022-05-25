25 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarının görüntülenmesi davasında gelişme! 2 eski polis tutuklandı

Son dakika: Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarının görüntülenmesi davasında gelişme! 2 eski polis tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Deniz Baykal ve eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarının görüntülenmesi davasında gelişme! 2 eski polis tutuklandı

Son dakika haberleri... CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili yakalanan 2 eski polis tutuklandı.

Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili yargılanan 2 eski polis memuru Tekirdağ'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticiler ve milletvekillerinin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan ihraç eski polis memurları A.Y.E. ve A.B. Tekirdağ'da saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı. 23 Mayıs'ta Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

FETÖ’nün kaset kumpası davasında karar çıktı FETÖ'NÜN KASET KUMPASI DAVASINDA KARAR ÇIKTI
Deniz Baykal’a kaset kumpasında flaş gelişme! DENİZ BAYKAL'A KASET KUMPASINDA FLAŞ GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA