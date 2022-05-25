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Son dakika: Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yoğun ilgi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Son dakika: Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yoğun ilgi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Aksa'da ibadet eden bazı Müslümanlar, Çavuşoğlu'na sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirmek istedi.

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