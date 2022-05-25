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Marmaray 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek

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Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Marmaray 29 Mayıs’ta ücretsiz hizmet verecek

Marmaray, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek. Resmi siteden yapılan açıklamada "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.

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