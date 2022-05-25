Nuriye Gülmen’e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası

Fatih Ulaş'ın haberine göre; Nuriye Gülmen, 5 Ağustos 2020'de ise İstanbul Okmeydanı'nda DHKP/C terör örgütünün karargahı konumundaki İdil Kültür Merkezine yapılan operasyonda tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Gülmen'in İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılandığı davada da karar çıktı.