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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan kritik görüşme

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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