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Van'da 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 3 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Van’da 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 3 tutuklama

Van'da, 6 yıl önce 2 askerin şehit olduğu, 15 askerin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin eyleme yardım ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

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