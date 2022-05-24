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33 askerin şehit edildiği katliamdan kurtulan Adanalı Erkan Omay 29 yıl sonra konuştu! Şehit arkadaşlarını bu afişte topladı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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33 askerin şehit edildiği katliamdan kurtulan Adanalı Erkan Omay 29 yıl sonra konuştu! Şehit arkadaşlarını bu afişte topladı

Son dakika haberi... Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te 33 askerin şehit edildiği katliamda PKK'lı teröristlerin elinden kurtulan 56 yaşındaki Adanalı Erkan Omay, şehit arkadaşlarının fotoğraflarından oluşan afişi marketine asarak yaşatıyor. Terör örgütüne lanet yağdıran Omay, "PKK çocukları suça bulaştırıp onların geri dönmesini engellemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bingöl'e 10 kilometre kala PKK'lı teröristlerin yollarını kestiğini ve alıkonulduklarını anlatan Erkan Omay, "1993 yılında iki otobüs olarak Malatya'dan, Bingöl'e doğru yola çıktık, sivil kıyafetler vardı üzerimizde bir de çantalarımız. Ben ikinci otobüsteydim. Hiç kimsenin üzerinde bırakın silahı çakı bile yoktu. Yolda sürekli mola verdik. Bingöl'e 10 kilometre kala PKK yol kesmiş. Araçlar yanıyor. Önümüzdeki otobüs durduruldu. Ben hemen şoföre 'PKK yol kesmiş durdur otobüsü' dedimse de şoför 'Onlar PKK'lı değil Nevruz kutluyorlar' dedi, sürdü ileriye doğru. Şoför frene bassaydı, ikinci otobüstekiler olarak kurtulabilirdik" diye konuştu.

ŞANS ESERİ HAYATTA KALDIM

Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre 33 arkadaşının 15 yaşındaki çocuklar tarafından şehit edildiğini ifade eden Omay, "Ben şans eseri hayatta kaldım. Terörist silahı kafama dayayıp tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bizim askerlerimiz geldi dağ taş asker kaynıyordu. O sırada bizi açık alana yem olarak bıraktılar kendileri mevzilere saklandılar. Özellikle çocukları kullanıyorlardı. 250-300 kişilik bir grup varsa bunların sadece 50'si yetişkindi. Zaten kurşuna dizilen arkadaşlarımızı çocuklar şehit etti. Örgüte katılan çocukları suça bulaştırıyorlar, bir daha çıkamasın diye yaptırıyorlar" şeklinde konuştu.

HAYATIMIZ HİÇBİR ZAMAN ESKİSİ GİBİ OLMADI

Katliamda kendisiyle birlikte 16 askerin sağ kurtulduğunu anlatan Omay, "O hain katliamdan sağ kurtulan bütün arkadaşlar görüşüyoruz. Evet bizim için bu olay bir kader birlikteliği oldu. Bir arkadaşımızın akıl sağlığı yerinde değil artık. Onunla konuşma durumumuz yok maalesef. Katliamdan kurtulan bir asker 'Hayatımız hiçbir zaman eskisi gibi olmadı' demişti. Evet olmadı. Bu olaydan kurtulduktan sonra hepimiz farklı şekillerde yaşadık travmayı" dedi.

Sarıçam ilçesinde bulunan aile marketlerinin dışını, şehit arkadaşlarının bulunduğu afişle kaplatan ve her yıl mevlit okutan Omay, "PKK'nın hain katliamını herkesin bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.





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