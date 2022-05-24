33 askerin şehit edildiği katliamdan kurtulan Adanalı Erkan Omay 29 yıl sonra konuştu! Şehit arkadaşlarını bu afişte topladı

ŞANS ESERİ HAYATTA KALDIM

Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre 33 arkadaşının 15 yaşındaki çocuklar tarafından şehit edildiğini ifade eden Omay, "Ben şans eseri hayatta kaldım. Terörist silahı kafama dayayıp tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bizim askerlerimiz geldi dağ taş asker kaynıyordu. O sırada bizi açık alana yem olarak bıraktılar kendileri mevzilere saklandılar. Özellikle çocukları kullanıyorlardı. 250-300 kişilik bir grup varsa bunların sadece 50'si yetişkindi. Zaten kurşuna dizilen arkadaşlarımızı çocuklar şehit etti. Örgüte katılan çocukları suça bulaştırıyorlar, bir daha çıkamasın diye yaptırıyorlar" şeklinde konuştu.