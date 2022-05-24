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Denizli'de maden göçtü! 1 işçi göçük altında hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Denizli’de maden göçtü! 1 işçi göçük altında hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde göçük meydana geldi.Göçük altında kalan Ali Rıza Kut (40) isimli işçi için kurtarma çalışması başlatıldı. Olay sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edilen ekipler Kut'un cansız bedenine ulaştı. Denizli Valiliği yaralan ya da vefat eden başka vatandaş olmadığını duyurdu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki krom madeninde 21.20 sıralarında göçük meydana geldiği anımsatıldı.

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut (40) isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır. Merhum maden çalışanımıza rahmet, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz."


Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde bugün 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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