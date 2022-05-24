Denizli’de maden göçtü! 1 işçi göçük altında hayatını kaybetti

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut (40) isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır. Merhum maden çalışanımıza rahmet, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz."



Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde bugün 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.