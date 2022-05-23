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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 23 Mayıs vaka ve vefat tablosu

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Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 23 Mayıs vaka ve vefat tablosu

Son dakika... Sağlık Bakanlığınca son 24 saate ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Vakalar 1.000'in altında mı seyrediyor? İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı tarafından Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (23 MAYIS 2022)

Türkiye'de vaka sayısı bugün 922 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 3 olurken iyileşen hasta sayısı da 1.105 şeklinde açıklandı.

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: VAKA SAYISI 905

22 Mayıs 2022 tarihinde vaka sayılarında yaşanan önemli gelişmeye dair açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi." demişti.

"3 GÜN ÜST ÜSTE BİNİN ALTINDA OLURSA..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Kcoa, "Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasını yapmıştı.

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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