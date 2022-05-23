SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 23 Mayıs vaka ve vefat tablosu
Son dakika... Sağlık Bakanlığınca son 24 saate ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Vakalar 1.000'in altında mı seyrediyor? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı tarafından Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (23 MAYIS 2022)
Türkiye'de vaka sayısı bugün 922 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 3 olurken iyileşen hasta sayısı da 1.105 şeklinde açıklandı.
22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
BAKAN KOCA: VAKA SAYISI 905
22 Mayıs 2022 tarihinde vaka sayılarında yaşanan önemli gelişmeye dair açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi." demişti.
"3 GÜN ÜST ÜSTE BİNİN ALTINDA OLURSA..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Kcoa, "Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasını yapmıştı.
21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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