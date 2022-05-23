Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman biter? İşte alınan kararlar...
Kabine Toplantısı ne zaman olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Kritik konularla ilgili bakanlar sunum yapacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ile açık cezaevlerindeki koronavirüs izninin uzatılması öncelikli gündem maddeleri olarak ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman biter? İşte alınan kararlar...
Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman biter? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman biter? İşte alınan kararlar...
KRİTİK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İÇİN GÖZLER BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Külliye'de gerçekleşecek toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Beştepe'deki toplantıda, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.
NATO İLK SIRAYA YERLEŞTİ
Terör destekleri ile bilinen Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının değerlendirileceği toplantıda NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI VE DİĞER DIŞ GELİŞMELER
Edinilen son dakika bilgisine göre Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.
ENFLASYONLA MÜCADELE KABİNE TOPLANTISININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNDE İLGİLİ BAKANLARLA DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE ETKİN VE AKTİF MÜCADELE
Terörle mücadele operasyonları da bir diğer önemli başlık. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak.
AÇIK CEZAEVİ İZNİ UZATILACAK MI?
Diğer yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kabine toplantısında kritik bir konunun daha ele alınacağını duyurdu. Bozdağ açık cezaevlerinde koronavirüs ile başlayan adli kontrol şartlı izinlerin uzatılmasına ilişkin şunları söyledi: "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak.
KABİNE TOPLANTISINDAN KARAR ÇIKARSA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK
O değerlendirmeden sonra bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Bugüne kadar 413 bin 652 kişi bundan istifade etti. Bunların içinde çıkıp suça karışanlar var. Onlarla ilgili adli süreç başlatıldı. Şu anda tutuklanmış olanlar var"
KİRACILAR VE EV SAHİPLERİ...
Bozdağ ayrıca bazı konut sahiplerinin kiracıları zorla veya birtakım bahanelerle çıkartıp, evini yüksek miktarla kiralamaları konusunda "Bizim borçlar kanununda esasında kiracıları, kiralayanları koruyan önemli hükümler var. Kötü niyetli şekilde bu konuda hareket edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları hem ev sahiplerini koruyor. Ancak son zamanlarda kiracıları zorlayan, onları zorla çıkarmak isteyen ve bu konuda kiracının karşılayamayacağı miktarda artış talep eden ev sahipleri olduğuna dair ciddi duyumlar var" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
BAKANLIKLAR BİRLİKTE ÇALIŞIYOR
Bu konu Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın konusu. Onlar bu konuda Maliye Bakanlığıyla beraber çalışma yapıyor. Biz de Adalet Bakanlığı olarak destek veriyoruz.
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