Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman biter? İşte alınan kararlar...

AÇIK CEZAEVİ İZNİ UZATILACAK MI?

Diğer yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kabine toplantısında kritik bir konunun daha ele alınacağını duyurdu. Bozdağ açık cezaevlerinde koronavirüs ile başlayan adli kontrol şartlı izinlerin uzatılmasına ilişkin şunları söyledi: "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak.

KABİNE TOPLANTISINDAN KARAR ÇIKARSA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

O değerlendirmeden sonra bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Bugüne kadar 413 bin 652 kişi bundan istifade etti. Bunların içinde çıkıp suça karışanlar var. Onlarla ilgili adli süreç başlatıldı. Şu anda tutuklanmış olanlar var"