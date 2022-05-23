Son dakika: Başkan Erdoğan Sude Naz Akkuş'un cenaze törenine katıldı! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki Gençlik Şöleni'nden dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sude Naz Akkuş'un cenaze törenine katıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kazada hayatını kaybeden Sude Naz için cenaze töreni yapılıyor. Başkan Erdoğan 20 yaşındaki Sude Naz Akkuş'un cenaze törenine katıldı.
Detaylar gelecek...
Başkan Erdoğan'ın cenaze namazının ardından yaptığı konuşması şu şekilde;
Musalla taşında onları ebedi aleme uğurluyoruz. Az önce hocamız zaten helalliklerinizi istedi, Allah sizlerden de razı olsun. Adana'da bizler akşam bütün gençlerimizle çok coşkulu, heyecan dolu bir akşam yaşadık. Ertesi sabah bu elim trafik kazasını duyduk. Rabbimden temennimiz odur ki inşallah bu genç yaşta ebediyete uğurladığımız Sude kızımız için rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum. Ailelerine biz başsağlığı diliyoruz, tabii biz şuna her şeyden önce inanacağız, rabbim buyuruyor ki; 'Ölümü de hayatı da biz sizleri imtihan için yarattık' bunun yaşı yok her an ölüme hazır olacağız.
Bizim için ölüm bir yok oluş değildir, ölüm aslında Müslümanlar için bir tebdili mekandır, dünyadan ahirete irtihaldir. Sabredeceğiz ve inşallah, sevgililer sevgilisinin sancağı altında rabbim bizleri haşr-u cem eylesin. Bir diğer taraftan özellikle de Sude kızımızın olduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı gerekenler ne ise bunların takibini yapacak ve bizler de bunun takipçisi olacağız.
Bunu takipsiz bırakamayız temennim odur ki inşallah şehitler safında bu 3 yavrumuzu rabbim habibi ile haşr-u cem eyler. Çünkü onlar çok iyi niyet ile böyle bir yolculuğa çıkmışlardı ve bu yolculuğun maalesef sonu tabii böyle gerçekleşti ben tekrar sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum.
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