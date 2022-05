Son dakika: Başkan Erdoğan Sude Naz Akkuş’un cenaze törenine katıldı! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Detaylar gelecek...

Başkan Erdoğan'ın cenaze namazının ardından yaptığı konuşması şu şekilde;

Musalla taşında onları ebedi aleme uğurluyoruz. Az önce hocamız zaten helalliklerinizi istedi, Allah sizlerden de razı olsun. Adana'da bizler akşam bütün gençlerimizle çok coşkulu, heyecan dolu bir akşam yaşadık. Ertesi sabah bu elim trafik kazasını duyduk. Rabbimden temennimiz odur ki inşallah bu genç yaşta ebediyete uğurladığımız Sude kızımız için rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum. Ailelerine biz başsağlığı diliyoruz, tabii biz şuna her şeyden önce inanacağız, rabbim buyuruyor ki; 'Ölümü de hayatı da biz sizleri imtihan için yarattık' bunun yaşı yok her an ölüme hazır olacağız.