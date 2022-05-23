Son dakika: Başkan Erdoğan Sude Naz Akkuş’un cenaze törenine katıldı! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Bizim için ölüm bir yok oluş değildir, ölüm aslında Müslümanlar için bir tebdili mekandır, dünyadan ahirete irtihaldir. Sabredeceğiz ve inşallah, sevgililer sevgilisinin sancağı altında rabbim bizleri haşr-u cem eylesin. Bir diğer taraftan özellikle de Sude kızımızın olduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı gerekenler ne ise bunların takibini yapacak ve bizler de bunun takipçisi olacağız.

Bunu takipsiz bırakamayız temennim odur ki inşallah şehitler safında bu 3 yavrumuzu rabbim habibi ile haşr-u cem eyler. Çünkü onlar çok iyi niyet ile böyle bir yolculuğa çıkmışlardı ve bu yolculuğun maalesef sonu tabii böyle gerçekleşti ben tekrar sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum.