Gözler Kabine'de! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 2022 Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Binlerce mahkumun merakla araştırdığı açık cezaevi izinleri ile ilgili detaylar bugün belli olacak. Koronavirüsün tehlikeli olmaktan çıkmasıyla birlikte yurt genelinde normalleşme sürecine geçildi. Bu kapsamda açık cezavi izinlerinin de 31 Mayıs'ta sona ereceği duyurulmuştu. Bu sürenin tekrar uzatılması gündemde. Peki, açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 2022 Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevinde bulunan mahkumlara verilen Kovid-19 izni ile ilgili duyuru yayımlanmıştı. Salgın kaynaklı izin süresinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor. Peki, açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 2022 Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda, açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği bildirilmişti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda Kovid-19 izin süresinin uzatılmasının görüşülmesi bekleniyor. Mahkumlarının geri dönüşlerinin bir yıl süreyle uzatılması bekleniyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan detayları açıklayacak.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adalet Bakanlığı CTE tarafından yayımlanan "Covid-19 İzinleri" duyurusunda açık cezaevi izinleri ile ilgili şöyle denildi:
"Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31.05.2022 tarihinde sona erecektir.
Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31.05.2022 tarihi itibariyle açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.
Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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- Gözler Kabine'de! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 2022 Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
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