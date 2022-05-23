Gözler Kabine’de! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 2022 Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevinde bulunan mahkumlara verilen Kovid-19 izni ile ilgili duyuru yayımlanmıştı. Salgın kaynaklı izin süresinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor. Peki, açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 2022 Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda, açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği bildirilmişti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda Kovid-19 izin süresinin uzatılmasının görüşülmesi bekleniyor. Mahkumlarının geri dönüşlerinin bir yıl süreyle uzatılması bekleniyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan detayları açıklayacak.