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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü.

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