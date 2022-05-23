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Şırnak'ta 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi!

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Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Şırnak’ta 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi!

Son dakika haberine göre: Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

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