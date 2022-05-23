Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu? Ankara kulisleri hareketlendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul mitingindeki sözleri cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti şeklinde yorumlandı. Ana muhalefet liderinin milletvekillerinden, ''Kılıçdaroğlu gönlümüzün adayı'' yerine “CHP'nin adayı'' ifadesini kullanmalarını istediği iddia edildi. Bu iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi.
CHP'li lider geçtiğimiz günlerde grup toplantısında yaptığı konuşmasında, "Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin açık ve net söylüyorum." sözlerini kullandı. Bu sözlerle adaylık yürüyüşünü başlattı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul mitinginde ise niyetini bir kez daha ortaya koydu. Konuşmasının satır aralarında "Aday benim" mesajı verdi.
Konuyla ilgili konuşan HDP'li Meral Danış Beştaş, "Biz de izliyoruz. Maltepe mitinginin adaylık ilanı olduğu yorumu yapılıyor. ("CHP'nin adayı'' ifadesi) Genel Başkanın böyle paylaşım yapması akla uygun gelmiyor." dedi.
6'lı masa da tamam derse Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun, milletvekillerinden ''gönlümüzün adayı'' yerine ''CHP'nin adayı'' ifadesini kullanmalarını istediği belirtildi.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe mitinginde, "Mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz." Diyerek adeta bu sinyali verdi. CHP'li Engin Altay da, "CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir algı oturdu." diyerek dikkatleri çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunun ardından hatalar nedeniyle saf dışı bırakıldı. CHP yönetimi İmamoğlu'na tepki gösterdi, arkasında durmadı. Mesajı alan CHP medyası da İmamoğlu'nun üstünü çizdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de belediye başkanları ile ilgili tasarrufun CHP'de olduğunu söylemesi, ana muhalefet liderinin elini güçlendirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...
- Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? 2022/1. Dönem bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak?
- Gözler Kabine'de! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 2022 Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir?
- ÖSYM KPSS kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? Lisans ve ÖABT KPSS ne zaman yapılacak?
- İçişleri Bakanlığı 6 şehirde kamu işçisi alımı yapıyor! 2022 Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- DGS başvuru son gün: 2022 DGS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru nasıl yapılır?
- YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 YKS TYT üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 7.200, Erkeklerde 9.000 gün! EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022'de EYT çıkacak mı?
- Sigaraya zam geldi mi? 23 Mayıs sigara zammı var mı? Winston, Parliament, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar?