Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu? Ankara kulisleri hareketlendi

CHP'li lider geçtiğimiz günlerde grup toplantısında yaptığı konuşmasında, "Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin açık ve net söylüyorum." sözlerini kullandı. Bu sözlerle adaylık yürüyüşünü başlattı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul mitinginde ise niyetini bir kez daha ortaya koydu. Konuşmasının satır aralarında "Aday benim" mesajı verdi.