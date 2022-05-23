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Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu? Ankara kulisleri hareketlendi

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu? Ankara kulisleri hareketlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul mitingindeki sözleri cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti şeklinde yorumlandı. Ana muhalefet liderinin milletvekillerinden, ''Kılıçdaroğlu gönlümüzün adayı'' yerine “CHP'nin adayı'' ifadesini kullanmalarını istediği iddia edildi. Bu iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi.

CHP'li lider geçtiğimiz günlerde grup toplantısında yaptığı konuşmasında, "Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin açık ve net söylüyorum." sözlerini kullandı. Bu sözlerle adaylık yürüyüşünü başlattı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul mitinginde ise niyetini bir kez daha ortaya koydu. Konuşmasının satır aralarında "Aday benim" mesajı verdi.

Konuyla ilgili konuşan HDP'li Meral Danış Beştaş, "Biz de izliyoruz. Maltepe mitinginin adaylık ilanı olduğu yorumu yapılıyor. ("CHP'nin adayı'' ifadesi) Genel Başkanın böyle paylaşım yapması akla uygun gelmiyor." dedi.

6'lı masa da tamam derse Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun, milletvekillerinden ''gönlümüzün adayı'' yerine ''CHP'nin adayı'' ifadesini kullanmalarını istediği belirtildi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe mitinginde, "Mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz." Diyerek adeta bu sinyali verdi. CHP'li Engin Altay da, "CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir algı oturdu." diyerek dikkatleri çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunun ardından hatalar nedeniyle saf dışı bırakıldı. CHP yönetimi İmamoğlu'na tepki gösterdi, arkasında durmadı. Mesajı alan CHP medyası da İmamoğlu'nun üstünü çizdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de belediye başkanları ile ilgili tasarrufun CHP'de olduğunu söylemesi, ana muhalefet liderinin elini güçlendirdi.

Aday Kılıçdaroğlu mu? Kulisler hareketlendi ADAY KILIÇDAROĞLU MU? KULİSLER HAREKETLENDİ
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