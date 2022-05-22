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TCG YAVUZ fırkateyni 'UNIFIL'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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TCG YAVUZ fırkateyni ’UNIFIL’de

Milli Savunma Bakanlığınca TCG YAVUZ fırkateyninin BM Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) kapsamında eğitim icra ettiği bildirildi.

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