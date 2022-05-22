Kabine Toplantısı bugün mü, yarın mı? 23 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte masada yer alan konular...
Kabine Toplantısı bugün mü, yarın mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı yakın zaman içinde yapılacak. İki haftalık aranın ardından toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündemdeki pek çok konunun ele alınması planlanıyor. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü, yarın mı? 23 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte masada yer alan konular...
Kabine Toplantısı bugün mü, yarın mı? 23 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda önemli konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü, yarın mı? 23 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte masada yer alan konular...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantısı, normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşiyor. Ancak sıcak gündem olması halinde toplantılar her hafta yapılabiliyor. Geçtiğimiz hafta 9 Mayıs tarihinde gerçekleşen toplantının akabinde yeni Kabine Toplantısının 23 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.
HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yapmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!' demişti.
Öte yandan günlük koronavirüs tablosunda son yayınlanan bilgilere göre 21 Mayıs'ta 1.264 olarak kaydedildi.
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- Kabine Toplantısı bugün mü, yarın mı? 23 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte masada yer alan konular...
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