Kabine Toplantısı bugün mü, yarın mı? 23 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte masada yer alan konular...

HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz" dedi.