Eskişehir'de deprem oldu: 22 Mayıs 2022 Son dakika... AFAD açıkladı
Son dakika! Eskişehir'de deprem meydana geldi. 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 13.50 sularında gerçekleşen sarsıntı şehrin pek çok noktasında hissedildi. AFAD ve Kandilli'den gelen son dakika açıklamaları takip edilirken AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 2.6 şiddetinde olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar...
Eskişehir'de meydana gelen deprem vatandaşlara panik yaşattı! Geçen dakikalarda Eskişehir'de meydana gelen depremin ardından vatandaşlar "az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ile AFAD Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak internet sitesi üzerinden duyuruyor. Eskişehir'de hissedilen deprem de bugün yaşanan sarsıntılar arasında yerini aldı.
Az önce Eskişehir'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve şiddetine ilişkin ayrıntılar için gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. Depreme dair araştırmaları hızlandıran vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte depremin büyüklüğü, merkez üssü ve Eskişehir depremi hakkında detaylar!
AFAD AÇIKLADI: 2.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE!
Saat 13:52'de merkez üssü Eskişehir Tepebaşı olan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.6 olarak bildirdi.
22 MAYIS KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.22 13:16:13 37.2215 32.9302 10.0 -.- 1.6 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel
2022.05.22 13:02:49 42.5440 43.4053 7.3 -.- 2.7 -.- GURCISTAN İlksel
2022.05.22 12:47:34 37.3248 30.5162 5.0 -.- 1.8 -.- UGURLU-BUCAK (BURDUR) İlksel
2022.05.22 12:45:40 38.1910 30.9203 5.4 -.- 1.8 -.- AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2022.05.22 12:38:43 41.1245 28.9713 0.0 -.- 1.0 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2022.05.22 12:28:44 39.1493 27.6578 0.0 -.- 1.2 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
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