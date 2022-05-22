Eskişehir’de deprem oldu: 22 Mayıs 2022 Son dakika... AFAD açıkladı

Az önce Eskişehir'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve şiddetine ilişkin ayrıntılar için gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. Depreme dair araştırmaları hızlandıran vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte depremin büyüklüğü, merkez üssü ve Eskişehir depremi hakkında detaylar!