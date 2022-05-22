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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi!

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Bursa’da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi!

Son dakika haberine göre: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini açıkladı.

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