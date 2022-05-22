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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye ve Azerbaycan'ın dahil oldu 3'lü mekanizmalar, Güney Kafkasya ve Ukrayna'daki son durum ele alındı.

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