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3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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