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Sözde Mahmur sorumlusu PKK'lı terörist Ahmed Rubar etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Sözde Mahmur sorumlusu PKK’lı terörist Ahmed Rubar etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyinde yaptığı nokta atışı harekatta Mahmur sözde sorumlusu PKK'lı terörist Ahmed Rubar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

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