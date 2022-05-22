AK Parti sahaya indi! Başkan Erdoğan'a özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya
AK Parti pandemi yasaklarının kalkmasının ardından sahaya indi. Ramazan ayı boyunca iftarlarda ev ziyaretleri yapan teşkilat mensupları şimdi de gençlerle büyük buluşma gerçekleştirdi. Yeni Adana Stadyumu'nda, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne 130 bin kişinin katıldığı öğrenildi.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı; 8 yıl sonra ilk defa gençlik şöleni düzenliyor. Terör eylemleri, darbe girişimleri ve pandemi önlemleri gerekçesiyle gençlik şölenleri yapılmamıştı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı; en son gençlik şölenini İstanbul'da gerçekleşti. Şölene 81 ilden onbinlerce genç katıldı. Yeni Adana Stadı'na Türkiye'nin 973 ilçesinin isminin asılması dikkat çekti. Şölende şehitlerimizin isimleri okundu. Gençlerin; şehitlerimizin isimlerinin okunması sırasında "Burada" şeklinde slogan atması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, stad dışında bekleyen topluluğa hitap etti.
Erdoğan; AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın konuşmasının ardından stadyumda yürüdü ve gençleri selamladı. Bu sırada fener gösterisi yapıldı. Şölende; Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç konser verdi. Şölende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini anlatan rap şarkı okundu.
Rap şarkıda şöyle ifadeler yer aldı:
Piyale,
okudu bi çocuk bi çare.
Muhtıra darbeye ne çare,
sokağa çıkamam
kapıyı çalıyorum aç anne.
Mahalle,
maçında çocuklar top oynar,
bi golüm var.
Vatanım için en azından.
Selametimiz için hazırlan.
İnançla,
yürüyeceğiz yolları kıvançla,
aşacağız dağları vur ustam.
Çiçekler açacak yeniden,
tilkinin olacak bu mağara!
Karanlık sokağa dolacak ışık biziz.
Gençliğe inanıp izle bizi.
Ne iş ha! benim inancıma uzattın dilini.
Yaşarım dinimi, söylerim türkümü
Türk'üm, Laz'ım, Çerkez'im, Kürt'üm unutmam özümü. Her şeyim; gözümün bebeği, servetim vatanım. Kardeşim, sokağım,
Bayrağım, onurum.
Libya'da korurum Akdeniz fokunu,
Afrin'de unutmam yar senin kokunu.
Bu gencin yolunda ışık var koş,
Ormana dönüşür koru!
İzle, izle bizi sonuna kadar.
Yollar gidilecek Fizan'a kadar!
****
Gönüller yol oldu buluştuk hoş oldu Umuda koş oğlum yarışı al!
Bu ödül uzaya çıkacak Türk oğlu, Bu çocuk her türlü barışa var.
Erişim var. Dünyaya açılan kapıyım Çok işim var.
Üretip dünyaya karışırım
Yaşım genç omzumda bu vatanı taşırım.
Sürüyorum atımı Mars'a şahlandım Edirne'den Kars'a kadar yedi bölge halkım Palandöken'den Davos'a kay
Ayasofya'ya hayran yar
Kafa tutar dünyaya
Pınarhisar bi saniye müsadenle
Bi şiir var üzerimde
Okurum bunu özgürlüğe
Oku çek yayın üzerine
Kasımpaşa Eminönü yürüdü yolları deli gönül Aşım işim sılada eş yollarda uğrunda bütün ömür
Sımsıcak bir ateş içimi saran, Kaçbucak koştum korkmadan kora, Maşallah tankların önünde duran, Türkiye ben, bir millet, adım Erdoğan!
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