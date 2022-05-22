Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu! 22 Mayıs 2022 vaka ve vefat sayıları | Bakan Koca: Vaka 3 gün üst üste 1000'in altında olursa...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Günlük Kovid-19 Tablosu'nu açıkladı. Vaka sayılarında yaşanan önemli gelişmeye dair açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi." dedi ve detayları duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (22 MAYIS 2022)
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
BAKAN KOCA: VAKA SAYISI 905
Vaka sayılarında yaşanan önemli gelişmeye dair açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi." dedi.
"3 GÜN ÜST ÜSTE BİNİN ALTINDA OLURSA..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Kcoa, "Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasını yaptı.
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