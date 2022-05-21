Ukraynalı çocuklardan yüreklere dokunan Emine Erdoğan sözleri: Bizi ölümden kurtardı

'ÇİFTE BAYRAM ETTİLER'

Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosu Emir Rustamov, 19 Mayıs'ın ayrıca Ukrayna'nın Milli Kıyafet Bayramı olduğunu, bu yüzden işlemeli gömlek giydiklerini belirterek çifte bayram kutladıklarını söyledi. Rustamov, "Ukrayna kazanacak. Antalya'ya 1000 civarında yetim çocuk geldi. Savaş başlayınca getirdik. Emine Erdoğan sayesinde. Savaş devam ediyor ama her şeye rağmen hayat da devam ediyor. Gençler ve çocuklar bayramı kutluyor. Yunus Emre Enstitüsü, Türk Kızılay, Okçular Vakfı'nın destekleri sonsuz" dedi.