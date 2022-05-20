Van deprem son dakika: Van’da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler...

Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 23:41'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler...