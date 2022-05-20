21 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van deprem son dakika: Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler...

Van deprem son dakika: Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
ABONE OL
Van deprem son dakika: Van’da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler...

Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD verilerine göre; Van Çaldıran’da 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bölgede bulunan diğer illerde de hissedilen depremin büyüklüğü araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler...

Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 23:41'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 23:41'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 3.20 km derinliğinde gerçekleşti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA