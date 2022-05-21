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İzmir'de aile faciası! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldü

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Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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İzmir’de aile faciası! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde M.A.'nın (37), oğlu D.A.'nın (5) gözünün önünde boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) öldürüp, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaraladığı ortaya çıktı.

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