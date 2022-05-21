Son dakika: Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den Türkiye'ye övgü! "Stratejik ortaklıktan çok memnunuz"

"TİCARET 500 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Türkiye ile Kolombiya arasındaki ikili ticaretin giderek arttığını belirten Duque, bugün itibariyle iki ülke arasındaki ticaretin 500 milyon doların üzerine çıktığını söyledi.

Duque, bunun da çok olumlu olduğunu ve gelecek yıllarda iki katına çıkarılabileceğini belirterek, "Ortak fırsatlar aramaya başlarsak, bu (Her iki ülke içinde) bir kazan-kazan olur." dedi.

Ülkesinde altyapı ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere Türk yatırımlarını görmekten dolayı mutlu olduğunu kaydeden Duque, bunların devam etmesini arzu ettiklerini dile getirdi.