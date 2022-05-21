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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye 16 ayrı operasyon

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Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ’ye 16 ayrı operasyon

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'nca, PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftada 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

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