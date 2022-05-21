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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan “Türkiye Çevre Haftası” Genelgesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan “Türkiye Çevre Haftası” Genelgesi

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan genelge ile 5 Haziran’ı içine alan hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca duyurulacak bir temayla her yıl “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanacak.

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