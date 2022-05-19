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Açık cezaevi izinleri son dakika: Adalet Bakanlığı CTE 2022 açık cezaevi Kovid-19 izni uzatılacak mı, bitti mi?

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Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Açık cezaevi izinleri son dakika: Adalet Bakanlığı CTE 2022 açık cezaevi Kovid-19 izni uzatılacak mı, bitti mi?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası açık cezaevinde bulunan mahkumlara verilen izinler ile ilgili açıklama geldi. Adalat Bakanlığı CTE tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. Peki, 2022 açık cezaevi Kovid-19 izni uzatılacak mı, bitti mi? İşte son gelişmeler...

Son dakika... Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi Kovid-19 izni ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüleri yakından ilgilendiren açıklama ile Kovid-19 izninin detayları belli oldu. Peki, 2022 açık cezaevi Kovid-19 izni uzatılacak mı, bitti mi? İşte haberin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından yayımlanan "Covid-19 İzinleri" duyurusunda açık cezaevi izinleri ile ilgili şöyle denildi:

"Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31.05.2022 tarihinde sona erecektir.

Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31.05.2022 tarihi itibariyle açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkânı sağlanacaktır."

AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.

Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.

Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.

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