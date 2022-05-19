Açık cezaevi izinleri son dakika: Adalet Bakanlığı CTE 2022 açık cezaevi Kovid-19 izni uzatılacak mı, bitti mi?

Son dakika... Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi Kovid-19 izni ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüleri yakından ilgilendiren açıklama ile Kovid-19 izninin detayları belli oldu. Peki, 2022 açık cezaevi Kovid-19 izni uzatılacak mı, bitti mi? İşte haberin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından yayımlanan "Covid-19 İzinleri" duyurusunda açık cezaevi izinleri ile ilgili şöyle denildi: