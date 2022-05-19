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Son dakika | Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Son dakika | Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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