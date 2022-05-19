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Son dakika | Başkan Erdoğan liderlik ediyor! AK Parti MYK toplantısı başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan liderlik ediyor! AK Parti MYK toplantısı başladı

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık ediyor.

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