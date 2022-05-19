Son dakika: AK Parti'de MYK Toplantısı! Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci için "Terörle bağlantılarını kesmeleri gerekir" dedi. ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarına da tepki gösteren Çelik, "İsveç'in gönderdiği silahlar PKK'dan çıktı" şeklinde konuştu. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz kışkırtmalarını ve Kıbrıs'ın haklarını görmezden geldiğini hatırlatan Çelik, "Masadan kaçan Rum ve Yunan tarafı." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret sorusuna cevap veren Sözcü Çelik, "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." dedi.
AK Parti Sözücüsü Çelik'in açıklamalarından derlenenler;
"Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız aynen sürüyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonlar devam ediyor. Her geçen gün terör örgütlerine verilen siyasi ve askeri desteklerin nasıl verildiğine dair yeni bilgilere ulaşıyor.
Bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışılıyor. Bazı müttefiklerimiz Türkiye'nin düşmanına destek verdi.
"BU DESTEK KABUL EDİLEMEZ"
Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde destek verildiğini görmedik. Sizin bu terör örgütlerine verdiğiniz destekler, bizim askeri polisimize ve vatandaşımıza saldırı olarak dönüyor. Bu destek kabul edilemez.
Terör örgütüne verilen desteğin 'DEAŞ ile mücadele' bahanesi adı altında yapılması kabul edilemez. İsveç Savunma Bakanı PKK/YPG elebaşı ile online görüştü.
NATO'ya üye olmak ilkelerin NATO'nun ilke ve prensiplerine uygun olmasını istiyoruz. Türkiye'nin NATO'dan izole olacağı yönündeki yorumların NATO'ya zarar vermekten başka işe yaramayacaktır. Bize ambargo uygulanması gibi bri tavır kabul edilemez.
Yine bu ülkelerden birinin dışişleri bakanının açıklaması utanç vericidir. Türkiye NATO'nun genişlemesine hiçbir zaman karşı çıkmadı.
Fransa'da çimento fabrikası Lafarge var. Bu firmanın, terör örgütü PKK/YPG'nin yeraltı sığınaklarını ve sığınaklarını yaptığı ortaya çıktı. Hatta DEAŞ'la işbirliği de ortaya çıktı.
Bize saldıran bir terör örgütünün sığınaklarını bir NATO ülkesindeki çimento fabrikası yapacak. Bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor.
ATATÜRK HAVALİMANI'NA MİLLET BAHÇESİ
Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu 'Bu benim projemdi' dedi. Şİmdi seferberlik halinde karşı çıkıyorlar. Böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi?
Hiçkimse kendi kötü siyasetine Atatürk'ü kalkan yapmaya kalkmasın. 132 bin 500 ağaç dikilecek. Her türlü vatandaşımıza hizmet edecek bir persperktifle hayata geçirilecek.
MISIR'LA NORMALLEŞME SÜRECİ
1 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanımız Mısır'a gidecek.
ADANA'DA GENÇLİK ŞÖLENİ
İki günden az zaman kaldı. Bütün Türkiye'deki gençleri Cumartesi günü Adana'ya bekliyoruz. Gençlik şöleni gerçekleştireceğiz. 8 yıl ara vermiştik. 81 ilden genç arkadaşlarımız gelecek. Saat 17:00 gibi başlayacak. Genç kardeşlerimizi Cumhurbaşkanımızla buluşmaya bekliyoruz.
EN ÖNEMLİ MESELE TERÖRE VERİLEN DESTEK
En önemli mesele teröre verilen destek. İsveç ve Finlandiya'da öteden beri terör örgütlerinin yoğun faaliyet yaptığı, hem PKK'nın hem FETÖ'nün üst düzey yöneticilerini barındırdığı açık ve net. Bu teröristler açıkça istedikleri propagandaları yapabiliyorlar. Doğrudan İsveç hükümetinin gönderdiği silahlar PKK cephanelerinde çıkıyor. Biz PKK'nın herhangi bir yerini yok ettiğimizde, cephanesini bulduğumuzda içinde Avrupa ülkesinin silahını gördüğümüzde burada ilkesizliğin adını koyuyoruz. Siz kendi ülkelerinizin vatandaşlarınızdan silah toplayıp kendi ülkemin vatandaşlarını öldüren örgüte göndereceksiniz... Çelişkiyi gidermesi gereken onlardır.
Biden'ın ülkemize gelip gelmemesi kendi takdiridir. Mesele Türkiye'nin ikna edilmesi değildir. Mesele yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir.
MİÇOTAKİS'İN ABD KONGRESİ'NDEKİ KONUŞMASI
Miçotakis'in orada kendi ulusal tarihini Amerikan tarihine referans verilerek anlatma biçiminin Yunan medyasında da nasıl eleştirildiğini gördük. Hangi kongrede kim, ne için alkışlanmış bu çok önemli değil. Ama burada bazı çelişkiler var. Biz tabii Amerikan senatosunu önemsiyoruz. Bir kongrede bir müttefikinizin başka bir müttefikinize söz söylediğinde alkışlanması çok doğru değil. Herhangi bir komşumuz utanç verici bir şeydir, gidip de başka parlamentolarda Türkiye'ye silah vermeyin diye yalvarmak hiçbir şekilde saygıdeğer bir durum olarak görülemez. Adalar üstünde uçuş dediğiniz şey sizin hava kuvvetlerinizin yaptıkları karşısında hava kuvvetlerimizin verdiği cevaptır. Yunanistan Sahil Güvenliği ve FRONTEX göçmenlerin botlarını şişleyerek Akdeniz'de bu kadar insanın ölmesine yol açtı. Bu sorgulanmış mıdır? Kıbrıs meselesinde de hakkı gasp edilen KKTC'dir. KKTC egemen bir devlettir, onlar duymasa da bu böyledir. Türkiye ile konuşacaklar, Türkiye ile meselelerini çözecekler. İsterse dünyanın bütün parlamentolarında alkışlansınlar.
ASGARİ ÜCRET
Çelik "Asgari ücret, emekli ve kamu çalışanları bir zam alacak mı? sorusu şu ifadelerle cevap verdi;
AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor.
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