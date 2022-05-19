Son dakika: AK Parti’de MYK Toplantısı! Sözcü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret sorusuna cevap veren Sözcü Çelik, "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." dedi.

AK Parti Sözücüsü Çelik'in açıklamalarından derlenenler;

"Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız aynen sürüyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonlar devam ediyor. Her geçen gün terör örgütlerine verilen siyasi ve askeri desteklerin nasıl verildiğine dair yeni bilgilere ulaşıyor.

Bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışılıyor. Bazı müttefiklerimiz Türkiye'nin düşmanına destek verdi.

"BU DESTEK KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde destek verildiğini görmedik. Sizin bu terör örgütlerine verdiğiniz destekler, bizim askeri polisimize ve vatandaşımıza saldırı olarak dönüyor. Bu destek kabul edilemez.

Terör örgütüne verilen desteğin 'DEAŞ ile mücadele' bahanesi adı altında yapılması kabul edilemez. İsveç Savunma Bakanı PKK/YPG elebaşı ile online görüştü.

NATO'ya üye olmak ilkelerin NATO'nun ilke ve prensiplerine uygun olmasını istiyoruz. Türkiye'nin NATO'dan izole olacağı yönündeki yorumların NATO'ya zarar vermekten başka işe yaramayacaktır. Bize ambargo uygulanması gibi bri tavır kabul edilemez.