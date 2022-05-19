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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "19 Mayıs" mesajı

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Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” mesajı geldi. Başkan Erdoğan mesajında "İçimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir" ifadelerini kullandı.

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