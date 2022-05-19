Bugün otobüsler bedava mı? 19 Mayıs Perşembe toplu taşıma, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
Bugün otobüsler bedava mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanacak. Koronavirüs salgınının ardından iki yıl sonra yurt genelinde kutlanacak 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bazı sorular gündeme geldi. Bu kapsamda gözler toplu taşımaya çevrildi. Peki, bugün otobüsler bedava mı? 19 Mayıs Perşembe toplu taşıma, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte cevaplar...
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyka kutlanacak. Bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün otobüsler bedava mı? 19 Mayıs Perşembe toplu taşıma, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte 19 Mayıs toplu taşıma hakkında merak edilenler...
19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
19 Mayıs'ta yani bugün otobüs, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz uygulanmıştı. Bu sene de toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.
19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?
19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. Bankalar, 20 Mayıs Cuma günü normal mesaiye devam edecek. Ayrıca resmi tatil gününde FAST harici yapılan EFT'ler de 20 Mayıs'ta hesaplara geçecek.
19 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?
PTT', 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. 20 Mayıs Cuma günü ise PTT açık olacak.
19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
19 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde kargo şirketleri de kapalı olacak ve kargo dağıtımı ya da teslimi olmayacak. Kargo hizmetleri 20 Mayıs Cuma günü devam edecek.
19 MAYIS'TA HASTANE VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs'ta hastane ve aile hekimleri de resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. Hastanelerde sadece "acil bölümleri" açık olacak.
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