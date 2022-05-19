Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyka kutlanacak. Bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün otobüsler bedava mı? 19 Mayıs Perşembe toplu taşıma, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte 19 Mayıs toplu taşıma hakkında merak edilenler...

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs'ta yani bugün otobüs, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz uygulanmıştı. Bu sene de toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.