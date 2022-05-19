Maymun çiçeği virüsü nedir? Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler?
Maymun çiçeği virüsü nedir? İlk kez 1970 yılında Afrika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Maymun çiçeği virüsüne, 2017 yılında Nijerya'da ülkenin en az 7 eyaletinde rastlanmıştı. Tüm dünya genelinde iki yıldır koronavirüsle mücadele sürerken, son günlerde bazı ülkelerde ortaya çıkan bu virüsün detayları araştırılmaya başlandı. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir? Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler? İşte cevaplar...
Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Oldukça ender rastlanan maymun çiçeği virüsü hakkında peş peşe haberler geliyor. Son günlerde bazı ülkelerde rastlanan maymun çiçeği virüsünün nasıl bulaştığı ve belirtilerinin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Virüs hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir? Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler? İşte ayrıntılar...
MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Maymun çiçek virüsü (monkeypox), Orta ve Batı Afrika'da tropikal yağmur ormanları yakınındaki köylerde zaman zaman etkili olurken, virüse son günlerde İngiltere, İspanya, Portekiz ve ABD'de rastlandığı açıklandı. Maymun çiçeği vakası Türkiye'de görülmedi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?
Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyon. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabiliyor.
İlk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İnsanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. Virüs, o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkelerinde rapor edildi. Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar normalde kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?
Maymun çiçek virüsü, genellikle hafif atlatılır ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir. Hastalık bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürür. Bununla birlikte, daha hafif durumlarda ölüm oranı 100'de bire kadar iner. Bu da Kovid'in ilk vurduğu zamanla benzerlik gösteriyor.
İNGİLTERE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKALARI 9'A YÜKSELDİ
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakaların virüsünün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı olmadığını, bu nedenle bireylerin bulaşma yoluyla enfekte olmasının mümkün olduğunu bildirdi. UKHSA, yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti. Ajans, son maymun çiçeği virüsü vakalarının ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında olduğunu belirterek yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı.
İSPANYA VE PORTEKİZ'DE DE VİRÜS ALARMI
İspanya ve Portekiz'de de Sağlık Bakanlıkları, maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçti. Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı.
Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.
ABD'DE 2022'NİN İLK MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKASI TESPİT EDİLDİ
Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit ettiklerini doğruladı.
Kurum yetkilileri, temaslı takibi yapmak için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ilgili yerel sağlık kuruluşlarıyla çalıştığını, "hastaneye kaldırılan söz konusu kişinin durumunun iyi olduğunu ve vakanın halk için herhangi bir risk oluşturmadığını" ifade etti.
Virüsün insanlar arasında kolayca yayılmadığı ancak virüs bulaşmış yatak takımları ve giysiler gibi nesnelerle temas durumunda veya virüslü kişiyle uzun süre yakın temas halinde solunum yoluyla bulaşmanın gerçekleşebileceği bildirildi.
ABD'de bu yıl daha önce hiçbir "maymun çiçeği" vakası görülmezken 2021'de Texas ve Maryland'den Nijerya'ya seyahat etmiş 2 kişide vaka tespit edildiği kaydedilmişti.
Kısa zaman önce İngiltere, Portekiz ve İspanya'da da bazı maymun çiçeği virüsü vakaları bildirilmişti.
İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri, yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maymun çiçeği virüsü nedir? Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler?
- Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi
- DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 DSİ personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? Son açıklamalar...
- Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı?
- Açık cezaevi izinleri son dakika: Adalet Bakanlığı CTE 2022 açık cezaevi Kovid-19 izni uzatılacak mı, bitti mi?
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
- Tarih açıklandı: Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman? EGM PA 2022/1. Dönem bekçilik sağlık bilgi formü ve sınav giriş belgesi
- Kargo şirketleri bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı, kapalı mı? Kargo bugün gelir mi?
- 19 Mayıs kutlama mesajları: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıl resimli kutlama mesajları ve sözleri
- Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta EFT/Havele geçer mi?
- Bugün otobüsler bedava mı? 19 Mayıs Perşembe toplu taşıma, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
- Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ayın kaçında, nerede?