Örgütün tepesine inen operasyonlar şok etkisi yarattı! HDP'de "PKK bitiyor" korkusu baş gösterdi

FİRARİ GÜZEL 3 DEFA GİTTİ

Kuzey Irak'ı en çok ziyaret eden isimlerin Hüseyin Kaçmaz, İmam Taşçıer, Ayşe Acar Başaran, Nuran İmir, Berdan Öztürk, Feleknas Uca ve Ebru Günay olduğu öğrenildi. PKK kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li firari Semra Güzel'in de en az 3 defa Kuzey Irak'a geçiş yaptığı soruşturma dosyasına girdi.