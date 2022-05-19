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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Pontus tepkisi!

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Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a Pontus tepkisi!

Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada; "Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz "Pontus" iddialarının yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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