HDP’li Ayhan Bilgen’den 15 Temmuz itirafı! Partisinin ve CHP’nin darbe kalkışmasından haberleri varmış

Katıldığı programda "2016 yılında darbeden yaklaşık 2 ay önce, milletvekillerinin dokunulmazlığının tartışıldığı dönemde CHP ile HDP arasında yapılan bir görüşmede HDP'nin CHP'ye 'Sizin dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vermeniz hem bizim hem de sizin içerinizdeki bazı milletvekillerinin yargılanmasına ve başka sonuçlara neden olabilir' endişesinin iletilmesine karşı CHP'nin de 'Merak etmeyin dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından iktidar bu tarz bir hamle yapmaya fırsat bulamayacak.' çıkışının geldiğini, bundan bir iki ay sonra bir darbenin gerçekleştiğini biliyoruz. Böyle bir şey oldu mu?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Bilgen, dikkat çeken açıklamalar yaptı.