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Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta EFT/Havele geçer mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs’ta EFT/Havele geçer mi?

Bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün büyük bir coşkuya kutlanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle gözler bankalara çevrildi. Bankada işleri olan vatandaşlar, bugün bankaların çalışıp çalışmadığını araştırmaya başaldı. Peki, bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta EFT/Havele geçer mi? İşte haberin detayları...

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bazı sorular gündeme geldi. Bu kapsamda bankaların çalışıp çalışmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta EFT/Havele geçer mi? İşte cevaplar...

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. Bankalar, 20 Mayıs Cuma günü normal mesaiye devam edecek. Ayrıca resmi tatil gününde FAST harici yapılan EFT'ler de 20 Mayıs'ta hesaplara geçecek.

19 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

PTT', 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. 20 Mayıs Cuma günü ise PTT açık olacak.

19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

Noterler de 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Bu sebeple 19 Mayıs Perşembe günü nöbetçi eczaneler açık olacak.

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde kargo şirketleri de kapalı olacak ve kargo dağıtımı ya da teslimi olmayacak. Kargo hizmetleri 20 Mayıs Cuma günü devam edecek.

19 MAYIS'TA HASTANE VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs'ta hastane ve aile hekimleri de resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. Hastanelerde sadece "acil bölümleri" açık olacak.

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