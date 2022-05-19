Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bazı sorular gündeme geldi. Bu kapsamda bankaların çalışıp çalışmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, bugün bankalar açık mı? 19 Mayıs Perşembe bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta EFT/Havele geçer mi? İşte cevaplar...

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. Bankalar, 20 Mayıs Cuma günü normal mesaiye devam edecek. Ayrıca resmi tatil gününde FAST harici yapılan EFT'ler de 20 Mayıs'ta hesaplara geçecek.