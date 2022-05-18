İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İSPARK ücretleri zamlandı mı, ne zaman geçerli olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi. Peki, İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İSPARK ücretleri zamlandı mı, ne zaman geçerli olacak?