19 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İSPARK ücretleri zamlandı mı, ne zaman geçerli olacak?

İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İSPARK ücretleri zamlandı mı, ne zaman geçerli olacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2022
ABONE OL
İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İSPARK ücretleri zamlandı mı, ne zaman geçerli olacak?

İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi. Peki, İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İSPARK ücretleri zamlandı mı, ne zaman geçerli olacak?

İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İSPARK ücretleri zamlandı mı, ne zaman geçerli olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi. Peki, İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İSPARK ücretleri zamlandı mı, ne zaman geçerli olacak?

İSPARK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

Mecliste, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde talep ettiği artış maddesi görüşüldü.

Oylamada, ücret tarifesine yüzde 25 zam yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA